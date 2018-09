Leipzig – RB Leipzig wartet auch nach der 2. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga noch auf den ersten Sieg. Nach der 1:4-Auftaktniederlage in Dortmund kam das Team von Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick am Sonntag daheim gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Ilsanker spielte durch

Matthias Zimmermann hatte die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel (47. Minute) in Führung gebracht. Jean-Kevin Augustin (68.) gelang in der hitzigen Partie nur noch der Ausgleich. Damit warten beide Teams noch auf einen vollen Erfolg. Der Österreicher Stefan Ilsanker (spielte durch) wurde als nur einer von drei Spielern aufgeboten, die auch zuletzt in der Europa League gegen Luhansk (3:2) begonnen hatten.

Marcel Sabitzer kam in der 54. Minute in die Partie und war am Ausgleich beteiligt. Der ÖFB-Nationalspieler fälschte eine Flanke in der Mitte so ab, dass Augustin am zweiten Pfosten völlig alleine vor Keeper Michael Rensing an den Ball kam und diesen ins Tor hob. (APA)