Cardiff – Der FC Arsenal hat in der englischen Premier League den zweiten Sieg unter seinem neuen Coach Unai Emery gefeiert. Mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Mesut Özil, der in die Startelf zurückkehrte, setzten sich die Gunners am Sonntag mit 3:2 (1:1) beim Aufsteiger Cardiff City durch.

Cardiff beendete Torflaute

Der deutsche Abwehrspieler Shkodran Mustafi (11. Minute), der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (62.) und Alexandre Lacazette (81.) erzielten die Tore für die Londoner. Victor Camarasa (45.+2) und Danny Ward (70.) trafen im Cardiff City Stadium zweimal zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gastgeber. Zuvor hatte Aufsteiger Cardiff in drei Ligaspielen kein einziges Tor erzielt.

Özil zurück im Kader

Özil hatte vor einer Woche bei Arsenals 3:1-Heimsieg gegen West Ham United überraschend nicht mal im Kader gestanden. Britische Medien hatten daraufhin über einen angeblichen Streit mit Trainer Emery berichtet. Der Coach dementierte die Spekulationen jedoch und betonte, Özil habe krankheitsbedingt gefehlt.

Watford überraschte erneut

Watford FC bleibt das Überraschungsteam der englischen Fußball-Premier-League. Die Mannschaft von Javi Garcia gewann am Sonntag den Schlager gegen Tottenham mit 2:1 und liegt nach vier Runden noch ohne Punkteverlust auf Rang drei. ÖFB-Teamverteidiger Sebastian Prödl war nicht im Kader.

Watford geriet gegen die bis dahin ebenfalls makellosen Hotspurs durch ein Eigentor von Abdoulaye Doucoure (54.) in Rückstand. Doch Troy Deeney (69.) und Craig Cathcart (76.) sorgten mit zwei Kopfballtreffern für die Wende. Watford findet sich damit in der Spitzengruppe mit Liverpool und Chelsea (alle 12 Punkte), Titelverteidiger Manchester City (10) und Tottenham (9).

Sieg für Manchester United

Der kriselnde englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat nach zwei Niederlagen in der Premier League wieder einen Sieg eingefahren. Die Red Devils setzten sich am Sonntag in Unterzahl mit 2:0 (2:0) beim Tabellenvorletzten FC Burnley durch. Romelu Lukaku (27./44. Minute) erzielte im Stadion Turf Moor beide Tore für die Mannschaft von Trainer José Mourinho, der sich zuletzt verärgert über die Kritik britischer Medien geäußert hatte. (APA, dpa)