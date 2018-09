Miami – Englands ehemaliger Fußballstar David Beckham hat am Mittwoch den Namen seines MLS-Teams bekanntgegeben. Die Beckham-Franchise wird ab 2020 unter dem Namen „Club Internacional de Futbol Miami“ bzw. „Inter Miami“ in der Major League Soccer (MLS) auflaufen. Der Name soll für Inklusivität stehen und richtet sich vor allem an die Spanisch sprechende Bevölkerung Miamis. (APA/Reuters)