Die Spieler des deutschen Fußball-Bundesligisten FC Augsburg dürfen sich auf ein Privatkonzert von Entertainer DJ Ötzi freuen. Dafür müssen sie in der laufenden Bundesliga-Saison aber exakt Rang sieben erreichen. Das wurde mit dem Musiker in einer Wette fixiert. Bei Augsburg spielt das Österreicher-Quartett Martin Hinteregger, Michael Gregoritsch, Kevin Danso und Georg Teigl.

In einem Interview mit dem Online-Portal des Augsburg-Ligarivalen RB Leipzig vor dem Duell in der Europa League am Donnerstag mit Red Bull Salzburg verriet der Tiroler, dass er bei Platz sieben in der Bundesliga extra und nur für den Club auftreten würde. Die Wette entstand während des Sommer-Trainingslagers der Augsburger in Tirol, bei dem DJ Ötzi vorbeigeschaut hat. (APA/dpa)