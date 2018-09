Leipzig – Hätte die Finanzkontrollkammer für Clubs (CFCB) im Juni 2017 nicht grünes Licht gegeben, würden sich die beiden Clubs der Red-Bull-Dynastie heute nicht treffen. Der Konjunktiv spielt aber nicht Fußball. Und die von der UEFA im Sinne der Wettbewerbsintegrität geforderte formale Trennung der beiden Clubs hatte man schon 2016 als abgeschlossen betrachtet.

Geblieben ist die Tatsache, dass die Salzburger im internationalen Geschäft nur als FC Salzburg auflaufen dürfen, der Namenszug Red Bull ist verboten. Bei Gastgeber Leipzig, wo die Red-Bull GmbH 99-prozentiger Gesellschafter ist, stehen die Initialen offiziell für RasenBallsport. Ganz schön kompliziert.

Große Portion Salzburg steckt in Leipzig drin

Deswegen wende man den Blick lieber dem Geschehen am grünen Rasen zu. Dort, wo sich der vormalige große Bruder aus Leipzig in den Transferfenstern der vergangenen Jahre reichlich bei den Mozartstädtern bedient hat. Für einen wie Naby Keit­a führte der Weg bis zum FC Liverpool, mit den ÖFB-Internationalen Stefan Ilsanker, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer sowie Peter Gulacsi, Dayot Upamecano und Kevin Kampl spielt immer noch ein Ex-Salzburg-Sextett bei Leipzig vor.

Wo (jetzt) Salzburg draufsteht, steckt aber nur Salzburg drin. „100 Prozent“, wie Sportdirektor Christoph Freund vor dem prestigeträchtigen Duell nicht nur im Kicker betonte. Die früher so fetten Jahre um Granaten wie Kovac, Zickler oder Linke und später um klingende Namen wie Soriano, Mane, Alan oder Kampl sind zwar vorbei, mit exzellentem Scouting und einer hervorragenden Kaderpolitik stießen die rotweißroten (Jung-)Bullen in der vergangenen Saison bis ins Europa-League-Halbfinale vor.

Es ist auch die Spielphilosophie von hohem Angriffspressing und schnellem Umschaltspiel, die die beiden Klubs aus dem Dosenstall eint. Und natürlich führt da an Ralf Rangnick, jetzt erneut Coach in Leipzig und früher Sportdirektor der beiden Klubs, kein Weg vorbei.

103 gegen 316 Millionen Euro

Bei allen „gemeinsamen“ Jahren und gleicher Architektur lautet die Frage am heutigen Abend wie immer, wer die besseren bzw. effektiveren Fußballer hat. Salzburgs Perle Amadou Haidara steht ja schon länger bei Leipzig am Radar, heute rührt er gemeinsam mit Diadie Samassekou im zentralen Mittelfeld für den österreichischen Meister um. Der Wert der beiden jungen Männer aus Mali wird mit 33 Millionen Euro (Haidara/15, Samassekou/18) taxiert. Da kommen nur Teamspieler Xaver Schlager (10) und der israelische Torjäger Munas Dabbur (12,5) bei einem Gesamtvolumen von 103 Mio. € ran. RB Leipzig ist ganze 200 Millionen (316) schwerer. Das liegt an der Explosion bei Upamecano (30 Mio.), insbesondere an DFB-Teamstürmer Timo Werner (60) oder dem schwedischen Strategen Emil Forsberg (25). Der Wert eines Marcel Sabitzer (25) hat zuletzt wegen mauer Auftritte im rotweißroten Gewand gelitten. Die Favoriten-Rolle kann der deutsche Bundesligist im „Dosen-Derby“ deswegen dennoch lange nicht ablegen. (lex, APA)