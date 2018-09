Innsbruck – Vergangenen Samstag feierte Patrik Eler beim WAC sein Bundesligadebüt in der Startelf des FC Wacker, am Sonntag wird der Slowene im Tivolistadion ab 14.30 Uhr wieder von Beginn an stürmen. Denn Landsmann Zlatko Dedic muss wegen einer Oberschenkelverletzung doch länger pausieren.

„Es stellte sich heraus, dass er einen Muskelfasereinriss erlitt. Gegen die Admira und im Cupspiel am Mittwoch beim SC Neusiedl wird er auf alle Fälle noch fehlen. Ob es sich dann für das Auswärtsspiel in Mattersburg ausgeht, werden wir sehen. Jetzt kann sich Eler beweisen“, so FCW-Trainer Karl Daxbacher, der natürlich hofft, dass nach der bitteren Auswärtspleite beim Wolfsberger AC gegen die schwächelnden Niederösterreicher der zweite Saison-Heimsieg eingefahren wird. Denn momentan sitzen die Schwarzgrünen im unteren Tabellendrittel der tipico-Bundesliga fest. (w.m.)