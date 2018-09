Innsbruck - Der FC Wacker Innsbruck läuft in der Bundesliga weiterhin der Form der Aufstiegssaison hinterher. Die Elf von Trainer Karl Daxbacher kassierte am Sonntag beim 1:3 gegen die Admira die bereits sechste Niederlage im achten Saisonspiel.

Paintsil (20.), Zwierschitz (69.) und Starkl (77.) trafen für die Gäste aus Niederösterreich, bei denen in der Schlussphase Malicsek Gelb-Rot sah (79.). Dieng gelang in der Nachspielzeit per Fallrückzieher der sehenswerte Ehrentreffer. In der Tabelle rutschte der FC Wacker nach der achten Runde auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Die Schwarzgrünen offenbarten einmal mehr eklatante Schwächen in der Defensiv-Arbeit - 17 Gegentore nach acht Runden sprechen eine deutliche Sprache. Zudem wurden die besten Einschuss-Möglichkeiten von Eler, Dieng oder Durmus vergeben.

"Wir bekommen einfache Tore zu ungünstigen Zeitpunkten. Da müssen wir als Mannschaft einfach besser verteidigen", ärgerte sich Wacker-Kapitän Roman Kerschbaum. "Wenn wir zuhause 1:3 gegen einen Gegner verlieren, der eigentlich auf Augenhöhe spielt, dann ist das sehr ärgerlich."

Kommende Woche (Sonntag, 14.30 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen Mattersburg steht der FC Wacker bereits unter Zugzwang. Bei einer weiteren Niederlage drohen die Tiroler den Anschluss an das Tabellen-Mittelfeld zu verlieren. (TT.com)