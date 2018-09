Von Alex Gruber

Wattens – Mit Abwehrchef Ione Cabrera, dem wiedergenesenen Außenbahnspieler Felix Adjei und Kreativperle Benjamin Pranter ließ Wattens-Coach Thommy Silberberger gestern bei der Abfahrt in die Steiermark drei Stammkräfte zuhause. „Neun Änderungen“ in der Startelf gegenüber dem jüngsten 2:0-Auswärtssieg in der zweiten Liga in Steyr kündigte der WSG-Trainer für heute an: „Das heißt aber nicht, dass wir etwas herschenken wollen. Ich habe vollstes Vertrauen in den gesamten Kader. Und wir werden in Hartberg mit einer anderen Spielanlage zu Werke gehen.“

Weil der einstige Zweitliga-Rivale mittlerweile auch stolzer Bundesligist ist, werden die Grünweißen versuchen, aus tief stehenden Abwehrreihen Nadelstiche im Konter zu setzen: „Sie sind der Favorit, aber natürlich wollen wir eine Runde weiter.“ Bei der jüngsten 0:3-Niederlage in St. Pölten beobachtete Silberberger die Hartberger live und sah sie „unter dem Wert geschlagen“: „Offensiv so wie im zentralen defensiven Mittelfeld haben sie viel Qualität.“

Es ist eine Weile her, dass die WSG nicht als Favorit auf den Rasen lief. Und spätestens am Freitag ändert sich wieder das Bild, wenn die zweite Wacker-Elf im Zweitliga-Alltag in Wattens gastiert: „Die Jungs aus Innsbruck werden mit Messern zwischen den Zähnen kommen. Und wir wollen am Freitag eine frische Elf stellen“, erklärt Silberberger einen weiteren triftigen Grund für die „totale Rotation“. Denn so schön sich eine Cupsensation am heutigen Abend in der Steiermark auch anfühlen würde, wäre sie „nichts“ gegen den Meistertitel. . .