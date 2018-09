Von Tobias Waidhofer

Hartberg – Die in der Liga mit Aufstiegsambitionen angetretene WSG Wattens kennt das Gefühl ja kaum noch, in einem Match nicht die Favoritenrolle einzunehmen. In der zweiten ÖFB-Cup-Runde bei Bundesligist Hartberg trat dieser Fall aber wieder einmal ein.

Das sah wohl auch Trainer Thomas Silberberger so, der seine neuformierte Mannschaft im 5-4-1-Mantel ohne Pranter, Jurdik, Katnik, Adjei, Jauregui und Dober aufs Feld schickte. Das überlegte Defensivkonzept war aber schnell obsolet, weil die Hartberger sich schon in Minute vier fein durch die WSG-Reihen kombinierten. Endstation war dann Torjäger Dario Tadic, der das Leder zum 1:0 über die Linie drückte. Noch schöner war dann der steirische Treffer zum 2:0: Nach einem Traumpass von Philipp Siegl über das halbe Spielfeld traf Zakaria Sanogo per Direktabnahme (18. Minute). Ein Abschluss von Kevin Nitzlnader blieb dann nicht mehr als ein offensives Aufflackern der Tiroler, das 3:0 durch Rajko Rep ließ nicht mehr lange auf sich warten (30.). Es war aber quasi ein Eigentor, weil schwere individuelle Fehler von Sandro Neurauter und Cup-Goalie Pascal Grünwald vorausgegangen waren. Die Hartberger spielen eine Liga höher – und das zeigten sie in Durchgang eins auch.

In der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Tiroler verbessert, der Anschlusstreffer wollte aber nicht gelingen. Weil auch Hartberg bei seinen Chancen an Pascal Grünwald scheiterte, blieb es beim 3:0. „Man hat das Gefühl gehabt, dass eine Erwachsenen-Mannschaft gegen eine Nachwuchs-Mannschaft antritt“, nahm sich Sportmanager Stefan Köck kein Blatt vor den Mund.