Madrid – Der FC Barcelona hat am Mittwoch die erste Niederlage in der laufenden Fußball-Saison kassiert. Spaniens Meister verlor auswärts gegen Leganes 1:2 und könnte damit hinter Real Madrid auf Platz zwei abrutschen, sollten die Königlichen im Abendspiel in Sevilla punkten. Für Leganes war es in der sechsten Runde der erste Sieg.

Barcelona ging zwar durch Philippe Coutinho (12.) in Führung, den Gastgebern gelang allerdings dank eines Doppelschlags durch Nabil El Zhar (52.) und Oscar (53.) die Überraschung. Erst am vergangenen Sonntag war Barca im Camp Nou gegen Girona nicht über ein 2:2 hinausgekommen.

Außerdem feierte Rapids Europa-League-Gegner Villarreal bei Athletic Bilbao einen 3:0-Erfolg und verbesserte sich zumindest vorerst auf Platz sieben. (APA)