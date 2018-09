Cup-Aus abgehakt: „Es zählt nur Wacker II“

Von Tobias Waidhofer

Wattens – „Der Cup ist abgehakt. Ende der Durchsage.“ Zur 0:3-Pleite in der zweiten ÖFB-Cup-Runde in Hartberg wollte Wattens-Trainer Thomas Silberberger gestern nicht mehr viele Worte verlieren. „Es zählt nur Wacker II.“

Und für den heutigen Derbygegner hat der Wörgler vor allem lobende Worte übrig: „Die jungen Buam haben nichts zu verlieren. Es ist eine tolle Mannschaft: jung, lauf- und spielstark.“

Der Routinevorsprung liegt aber auf Seiten der WSG, die auch auf ihre Stärke bei Standardsituationen setzen will. Fehlen wird neben Clemens Walch auch Flo Mader, der sich in Hartberg einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen hat und bis zur Länderspiel-Pause ausfällt.

Jene Stammspieler, die unter der Woche geschont wurden, sollen heute auf den Rasen zurückkehren. Unter anderem auch Felix Adjei, der nach langer Verletzungspause einen Blitzstart im Gernot-Langes-Stadion hingelegt hat. Mit seinem Tempo und seiner Technik könnte der 27-Jährige zu einer Waffe im Titelkampf avancieren. Zwei Assists in ebenso vielen Spielen für jenen Mann, der 2010 von der RB-Akademie in Ghana nach Österreich gekommen war, unterstreichen diese These.

Mit seinen Leistungen zahlte der Ex-Wiener-Neustädter auch in ihn gesetztes Vertrauen zurück. „Wer holt schon einen schwerverletzten Spieler?“, fragt Silberberger rhetorisch. „Nach seiner Knieverletzung im April hab’ ich ihn angerufen und gesagt: ‚Wir wollen dich trotzdem‘. Das Vertrauen hat er zurückgespielt.“ So kann es für den „Fußball-Profi durch und durch“ im Speziellen und die WSG Wattens im Allgemeinen weitergehen. In der Liga ist der Tabellen-Zweite ja schon sechs Spiele ungeschlagen.

Grumser: „Jedes Spiel beginnt mit 0:0“

Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Klar ist sich Thomas Grumser bewusst, dass seine Fohlen als krasser Außenseiter im heutigen Derby auflaufen. Das bestätigt schon der Blick auf die Tabelle und den Kader der Werkssportgemeinschaft. Aber der Wacker-Coach wäre fehl am Platz, wenn er nicht auch davon überzeugt wäre, dass für seine „Jungs“ im Langes-Stadion durchaus was zu holen ist: „Und das haben wir auch vor.“

Die Floskel, dass „David“ Wacker II beim „Goliath“ Wattens nichts zu verlieren hat, sondern nur gewinnen kann, kostet Grumser nur ein mitleidiges Lächeln. „Jedes Spiel beginnt mit 0:0 und man hat immer viel zu verlieren und natürlich auch zu gewinnen.“ Wie kann die extrem junge Wacker-Mannschaft in Wattens bestehen? „Mit einem gesunden Selbstvertrauen auftreten, sowohl offensiv als auch defensiv präsent sein. Wir haben einen Plan und den müssen wir konsequent und konzentriert umsetzen“, ist Grumser überzeugt, dass Wackers Zweiermannschaft im Derby überraschen kann: „Aber dann brauchen wir auch den perfekten Tag, muss einfach alles zusammenpassen. So realistisch muss man schon auch sein.“

Personell wird sich bei den Schwarzgrünen, die im Tivol­i schwächeln, auswärts aber noch ungeschlagen sind, nicht viel ändern. Angeführt von Kapitän Murat Satin (22), dem starken Innenverteidiger Manuel Maranda (21), den „Routiniers“ Simon Pirkl (21) und Alex Gründler (25), aber mit wenig Hilfe vom Kader der „Ersten“, die bekanntlich selbst genug Probleme hat, spekulieren die Innsbrucker damit, nicht mit leeren Händen die Heimreise aus Wattens antreten zu müssen.