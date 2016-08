Von Alois Moser

Innsbruck – Im Innsbrucker Tivoli bietet sich den österreichischen Olympiastartern ab morgen die Gelegenheit, bei den nationalen Schwimmmeisterschaften ihre Form vor dem Einsatz im olympischen Becken noch einmal zu erproben. Aber auch die Tiroler Lokalmatadoren haben sich für das Heimspiel einiges vorgenommen. Rund 275 Schwimmer und Schwimmerinnen werden ab morgen im Innsbrucker Freibad Tivoli um die Staatsmeistertitel kämpfen. Auch die rot-weiß-roten Olympiastarter David Brandl, Lena Kreundl, Jördis Steinegger, Lisa Zaiser und Birgit Koschischek nutzen die Gelegenheit zu einem letzten Formcheck, nur Felix Auböck wird in Innsbruck nicht am Startblock stehen.

Dafür aber eine starke Tiroler Abordnung: allen voran Alexander Knabl und Bernhard Reitshammer, die zusammen sechs Titel zu verteidigen haben. Auch in den Staffelbewerben zählen die Tiroler im heimischen Becken zu den Titelanwärtern.

Olympia ist für Reitshammer und Co. das erklärte Fernziel – 2020 in Tokio könnte es wieder eine Tiroler Beteiligung bei den olympischen Schwimmbewerben geben. Nach einer langen Pause: 1988 nahmen Markus und Stefan Opatril sowie Alexander Placheta in Seoul teil.

Die Gegenwart heißt aber Tivoli-Schwimmbad: Morgen beginnen die Langdistanzen (Beginn 16.30 Uhr), von Freitag bis Sonntag finden jeweils ab 9 Uhr die Vorläufe, jeweils ab 16.30 (Sonntag 16 Uhr) die Finalläufe statt. Im Rahmen der Staatsmeisterschaft werden auch die Österreichischen Juniorenmeisterschaften ausgetragen.