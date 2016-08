Von Daniel Suckert

Spielberg – „Die Vorfreude ist riesengroß, natürlich“, sagte Ex-Formel-1-Pilot Karl Wendlinger im Hinblick auf seinen GT-Masters-Auftritt am Red Bull Ring in der Steiermark am Wochenende. „Zuerst einmal wegen des Auftritts vor den heimischen Fans, und weiters wird es ein anspruchvolles Rennen.“ Der Kufsteiner wird auch bei den drei restlichen GT-Masters-Rennen am Nürburgring, in Zandvoort und am Hockenheim-Ring am Start stehen.

Der Tiroler bildet in der Obersteiermark mit dem Deutschen Florian Scholze im Mercedes GT3 (Car Collec­tion Team) ein Duo. Was die Erwartungshaltung betrifft, drückt Wendlinger bewusst auf die Bremse. „Die Serie ist qualitativ sehr hoch und läuft ja schon eine Weile. Zudem müssen wir uns in Sachen Abstimmung und neue Pirelli-Reifen erst heran­tasten.“ Den Mercedes kennt der 41-fache Formel-1-Starter schon, in der vergangenen Woche konnte er zudem einen Testtag am Nürburgring einlegen. Und heute bekommt er auf dem Red Bull Ring noch einmal eine Testmöglichkeit. „Das ist ganz wichtig für uns. Die Strecke wirkt einfacher, als sie zu fahren ist. Der Asphal­t wurde neu gemacht, da wisse­n wir im puncto Grip auch noch nicht, was kommt“, erklärte der 47-Jährige.

Für den Markenbotschafter des Stuttgarter Autoherstellers ist es übrigens nicht der erste Auftritt beim GT Masters. Vor vier Jahren bereits pilotierte er einen Mercedes über den Lausitzring.

Helfen tut ihm das ebenso wenig wie seine insgesamt große PS-Erfahrung. Wendlinger: „Natürlich gewöhne ich mich schnell an die Gegeben­heiten, aber die harte Detailarbeit bleibt mir dadurch nicht erspart. Ganz im Gegentei­l.“

Und was macht der PS-Pilot nach dem zweiten Rennen (Sonntag)? Er sitzt wieder im Auto. Wendlinger mit einem Grinser auf den Lippen: „Ich muss im Anschluss dringend nach Stuttgart und hoffe, dass es keinen Stau gibt.“ Bleifuß gibt es aber so und so keinen: „Auf öffentlichen Straßen siche­r nicht.“