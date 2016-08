Von Tobias Waidhofer

Kufstein – Nicht nur in den österreichischen Profi-Fußballligen wird am Wochenende gekickt, auch die Westliga öffnet ab Freitag wieder ihre Tore. Und zwar mit nur noch vier statt fünf Tiroler Teams und mit drei klaren Favoriten:

Stellt man den Tiroler Trainern die Titelfrage, kommen durchwegs ähnliche Antworten: „Grödig, Anif oder Dornbirn“, sagt Kufstein-Trainer Christian Schaider stellvertretend für seine Kollegen. Dazu kommt das Fragezeichen Austria Salzburg und – wenn man Wörgl-Trainer Denis Husic glaubt – auch zwei Tiroler Klubs. „Man darf Schwaz und Kufstein nicht vergessen. Die sind richtig stark“, erklärt der Wörgler Aufstiegstrainer.

Mit seinem SV Wörgl peilt der Coach, sportliche Leiter und Sektionsleiter in Personalunion eine Platzierung zwischen „Platz sieben und zwölf“ an. „Ich hoffe, es geht nicht weiter nach unten, aber wir glauben an uns. Wir wollen ein bodenständiger Regionalligaverein werden.“

Sorgen macht die Offensive, nachdem sich Sezgin Erol bei der ÖFB-Cup-Niederlage gegen Kitzbühel das Kreuzband gerissen hatte. „Verrückte Dinge am Transfermarkt“ werde man in Wörgl aber nicht mehr sehen, verspricht Husic. Der Auftakt führt die Unterländer am Sonntag zu den Altach Amateuren.

Eröffnet wird die Westligasaison am Freitag vom FC Kufstein. Mit dem SV Grödig kommt einer der Favoriten in die Festungsstadt. Die stark verjüngten Kufsteiner wollen „nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“ Dafür soll ein schnelles und technisch starkes Mittelfeld mit den Neuzugängen Rieder, Dzidziguri, Grubeck und Ngamiteni sorgen. Große Hoffnungen werden auch in den ghanaischen Angreifer Raymond Darkeh gesetzt – ob die Spielberechtigung für ihn noch rechtzeitig ins Haus flattert, war gestern allerdings noch fraglich.

Diese Sorgen muss sich Schwaz-Trainer Stefan Höller nicht machen. Mit seinem neuen Verein will der Coach „den einstelligen Tabellenplatz“ wiederholen. Die Neuzugänge (Wildauer, Cihak, Ponholzer, Schuler, ...) sprechen jedenfalls für einen Qualitätssprung. Der Auftakt bringt mit Hohenems (Samstag, 18 Uhr) gleich eine schwere Aufgabe ins Haus. „Wir wollen frisch aufspielen. Aber zählen tun natürlich nur die Punkte. Wir werden sehen, wie schnell die Mannschaft zusammenfindet.“ Für graue Haare bei Höller hat sein Team trotz des Cup-Thrillers (4:3 nach 0:2-Rückstand gegen Bergheim) noch nicht gesorgt. „Das war keine nervliche Belastung. Wir waren immer spielbestimmend“, lacht Höller, der eine „enge Liga“ erwartet.

Da rennt er bei Wacker-Amateure-Coach Thomas Grumser offene Türen ein: „Hinter den ersten vier, fünf Teams sind alle auf Augenhöhe.“ Also auch seine Wacker-Fohlen, bei denen (eh klar) wieder einmal ein Umbruch stattfand. Die Neuzugänge kommen großteils aus der Akademie. „Ich denke, dass wir eine talentierte und interessante Mannschaft haben. Die Entwicklung des Einzelnen steht im Vordergrund.“ Lasset die Spiele beginnen.