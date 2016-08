Von Angela Dähling

Zell a. Z. – „So nah kommt man an die Spieler sonst nie – selbst in Bremen nicht“, ist Ronald Wilksen begeistert. Gemeinsam mit Freunden verfolgte er gestern durch den Maschendrahtzaun das Training „seines Teams“, des SV Werder Bremen, beim Parkstadion. Noch bis zum 29. Juli haben die Norddeutschen ihr Trainingslager in Zell aufgeschlagen – und das zum fünften Mal. Wilksen ist zum ersten Mal hier und will wiederkommen. „Das nächst­e Mal mit der Ehefrau, denn man kann hier ja so viel machen“, schwärmt er. Seine Freunde stimmen zu. Die Landschaft sei so schön, die Zillertaler so gastfreundlich, alles sei so sauber und die Preise moderat, sagen sie. Auch Michael Stecher will wieder­kommen. Der gebürtige Bremer, der mit seiner Familie in der Schweiz lebt, ist jedes Jahr in Zell dabei. Um Fotos mit den Spielern machen zu können und um die Hader­lumpen zu besuchen, deren Musik er mag. Stecher ist selbst ein beliebte­s Fotomotiv. Sein grüner Zylinder ist nicht nur mit Dutzenden Werder-Abzeichnen geschmückt, er spielt auf Knopfdruck auch alle Stückerl. „Vom Werder-Song über Marc Pircher und die Lumpen kann ich alles über die Miniboxen abspielen“, sagt er und bringt damit im nächsten Moment den österreichischen Mittelfeldspieler Zlatko Junuzovic zum Schmunzeln und auf ein gemeinsames Foto.

„Wir finden hier die idealen Rahmenbedingungen“, erklärt Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald. Es gehe darum, den Mannschaftsgeist speziell wegen der Neuzugänge zu entwickeln, sowie um den Kontakt zu den Fans und den Sponsoren, die zu einem Urlaub eingeladen wurden. Neben ihm verfolgt der sechsjährige Joshua Neubauer gebannt das Werder-Training. „Wir haben die Reise inklusiv­e Kids-Fußballschule für ihn gebucht – als Geschenk zur Einschulung und zum Geburtsta­g“, erklärt Papa Alex. Zufrieden ist auch der Zeller TVB-Geschäftsführer Günther Hauser. Gut 100 Fans hätten mit ihren Familie­n direkt über den TVB gebucht. „Weitere 200 bis 300 auf eigene Faust“, erklärt er.

Inzwischen habe sich eine Freundschaft mit dem SV Werder entwickelt. Das bestätigt auch Franz Haidacher, Obmann des SK Zell, der für die organisatorische Abwicklung am Fußballplatz zuständig ist. Zu den Highlights der Woche zählt für sie alle das Werder-Spiel gegen 1860 München heute um 15 Uhr in Zell.