Die Olympischen Spiele in Rio kann er nur vor dem Fernsehgerät mitverfolgen. Was nichts daran ändert, dass der schnellste Österreicher im Wasser Alexander Knabl heißt. Der Blondschopf vom TWV gewann bei den Schwimm-Staatsmeisterschaften in Innsbruck den Titel über 50 m Freistil. Knabl knackte dabei die magische 23-Sekunden-Marke und schlug in der Tiroler Rekordzeit von 22,99 an. Silber ging durch Robin Grünberger (23,34) ebenfalls nach Tirol. Noch am Vormittag hatte sich Grünberger in 23,20 (österreichischer Juniorenrekord) den Junioren-Titel gesichert.

Für eine weitere Tiroler Bestmarke sorgte die zweitplatzierte 4 x 200-m-Freistilstaffel des TWV mit Knabl/Reitshammer/Krug/Senn. Bernhard Reitshammer hatte zuvor Gold über 200 m Rücken aus dem heimischen Tivoli-Becken gefischt. (TT)