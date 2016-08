Von Roman Stelzl

Innsbruck – Zuerst war es Jakob Schubert im Schweizer Ort Villars passiert, dann am vergangenen Wochen­ende auch noch in Briancon – und nun steht der 25-jährig­e Kletterer aus Innsbruck da und muss auf einen durchwachsenen Weltcup-Auftakt im Vorstieg zurückblicken. „Das ist wie ein klassischer Einfädler im Slalom“, sagte Schubert, der zweimal mit dem Fuß von der Wand weggerutscht war, und ergänzte: „So etwas darfst du dir nicht erlauben – dafür ist die Dichte an der Weltspitze einfach zu groß.“

Am Ende sind es zwei unglückliche Fehler, die Schuberts ersten Teil des Weltcups prägen. Und dieser Weltcup geht heuer schnell: Die Termine sind in Blöcken aufgeteilt, die ersten drei der sieben Stationen fanden binnen zwölf Tagen statt. Also ist fast schon Halbzeit. Und da sieht es nicht gut aus für Schubert.

Nach dem starken Auftritt in Chamonix (FRA) als Dritter folgte das Missgeschick in Villars und Rang sechs. In Briancon war es dann nur Rang acht – und dort sorgte zudem das Wetter für Unmut: Aufgrund des starken Regens war die Wand teilweise nass, die Bedingungen grenzwertig. „Es war nicht die richtig­e Entscheidung, den Wettkampf durchzudrücken. Aber es hatten wenigstens alle die gleichen Verhältnisse“, zeigte sich Schubert trotz des (auch wetterbedingten) Fehlers fair.

Wenig erfreulich liest sich die Zwischenbilanz für den zweifachen Gesamtweltcup-Sieger, der mit der klaren Ansage gestartet war, Gesamtsieg drei zu holen. Derzeit liegt Schubert auf Rang vier – bereits 72 Punkte hinter dem starken Slowenen Domen Skofic. Ein Streichresultat kommt weg, das macht Hoffnung. Schubert: „Ich habe viele Punkte liegen gelassen. Aber es ist noch nicht einmal Halbzeit in der Saison.“

Fehler sind keine mehr erlaubt. Das gilt vor allem für Imst, wo die Bewerbe am 19./20. August weitergehen. Dort war Schubert dreimal Zweiter, einmal Dritter – der Heimsieg steht ganz oben auf der To-do-Liste. Magdalena Röck durfte das bereits abhaken. 2014 holte sich die 22-jährige Landeckerin dort den ersten und bis dato einzigen Weltcup-Sieg. Und nach einer mageren Vorsaison ist Röck drauf und dran, an diese Zeiten anzuschließen. „Ich wollte wieder gut klettern. Aber dass es gleich wieder so gut geht, hätte ich mir nicht gedacht“, meinte Röck, die in Briancon Dritte wurde. Nach den Rängen vier (Chamonix) und fünf (Villars) ist Röck Gesamt-Vierte. Und damit wieder ganz vorne mit dabei.