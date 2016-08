Von Harald Angerer

Kitzbühel – Erstklassigen Fußball – den kann man eine Woche lang in Kitzbühel sehen. Gleich zwei internationale Top-Clubs sind zu Gast in Kitzbühel, absolvieren ein Trainingslager und auch Testspiele. Neben dem deutschen Bundesligisten 1. FC Köln ist auch der FC Bologna aus der italienischen Serie A in Kitzbühel zu Gast.

Dabei sind die Kölner Geißböcke, wie sie genannt werden, schon zum dritten Mal in Kitzbühel, sie verbringen ihre Tage im Kempinski Hotel Das Tirol und FC Bologna ist im Q! Resort untergebracht. „Wir sind zum ersten Mal in Kitzbühel und treffen hier auch auf drei internationale Top-Clubs für Freundschaftsspiele“, sagt Marco Di Vaio, Club-Manager des FC Bologna.

Die Italiener werden aber in Going trainieren, Köln am Kitzbüheler Fußballplatz. „Wir hatten auch die Anfrage aus Bologna, aber zwei solche Vereine zeitgleich haben bei uns auf der Anlage nicht Platz. Wir haben sie deshalb weiterempfohlen. Schon unsere Kampfmannschaft muss die nächste Woche am Kunst­rasenplatz trainieren“, schildert Kurt Fritzenwanger, Präsident des FC Kitzbühel.

Besonders wichtig sind für ihn die beiden Testspiele der Kölner in Kitzbühel. „Finanziell sind solche Trainingslager nur dann interessant für uns, wenn wir bei den Testspielen viele Zuschauer haben“, schildert Fritzenwanger. Dabei treffen am Dienstag, den 2. August, die Kölner auf Bologna, und am Donnerstag, den 4. August, auf den spanischen Erstligisten SD Eibar, Spielbeginn ist jeweils um 18 Uhr.

Am Donnerstag findet im Anschluss an das Spiel auch noch ein großes 1.-FC-Köln-Fan-Fest statt, bei dem schon jetzt 300 Köln-Fans angemeldet sind. Diese Fans sorgen auch für Buchungen, das freut den Tourismusverband.

„Fußball ist natürlich ein großes Thema und es freut uns, wenn Köln so gerne zu uns kommt“, sagt Signe Reisch, Obfrau des Kitzbühel Tourismus. Auch diese Nächtigungen würden einen Beitrag zu einem guten Sommerergebnis leisten. Die Kosten beschränken sich für den TVB lediglich auf die Unterstützung des FC Kitzbühel bei den Austragungen der Spiele. „Wir würden aber einem großen Fußball-Club kein Geld bezahlen, damit er bei uns ein Trainingslager macht. Wir brauchen die Mittel hier für viele andere Dinge, die uns wichtiger sind“, sagt Reisch. Der Fußball sei keines der großen Kernthemen in Kitzbühel.