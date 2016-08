Waidring, Fieberbrunn – Von 8. bis 19. Februar 2017 finden in Hochfilzen die BMW IBU Weltmeisterschaften Biathlon statt. Fans der Loipenjäger können aber bereits bei der Bummelnacht heute Dienstag und bei der Spielenacht am 8. August Biathlonluft schnuppern.

Österreichs Damen-Biathlonhoffnung Lisa Hauser und Olympia-Medaillengewinner Dominik Landertinger sind bei den Abendveranstaltungen zu Gast und stellen sich am Biathlonstand den Fans. So hautnah wird man die beiden Sportler nur selten erleben können. Nach den Interviews auf der Hauptbühne stehen die Athleten für Autogramme bereit. Schon im vergangenen Jahr sorgten die beiden Athleten für Begeisterung bei den Veranstaltungen in Waidring und Fieberbrunn.

Die Spiele- und Erlebnisnacht findet jeden Montag ab 18.30 Uhr in Waidring statt. Timoks Bummelnacht in Fieberbrunn beginnt jeden Dienstag um 19 Uhr. (TT)