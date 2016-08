Von Alex Gruber

Kufstein – Als der Salzburger Traditionsklub im Sommer 2015 als Westliga-Champion den Aufstieg in die Sky Go Erste Liga löste, fiel vielen Vereinsverantwortlichen ein Stein vom Herzen. Denn man war die leidigen Debatten rund um die Sicherheitsvorkehrungen los. Ein Jahr später und nach dem finanziell begründeten Zwangsabstieg von Austria Salzburg ist (leider) wieder alles beim Alten.

Das erste (Hoch-)Sicherheitsspiel mit 60 Polizisten (davon vier Hundeführer), weiteren Security-Kräften, Ordnern und zwei Sanitäterteams – aufgrund eines eigenen Eingangs und Bereich für die violetten Fans – steigt morgen (17.30 Uhr) im Kufsteiner Grenzlandstadion. Und die Kosten muss weiterhin der ausrichtende Verein tragen.

„Eigentlich sollte man sich auf so ein Spiel freuen, aber man freut sich eher, wenn es vorbei ist. Das ist der falsche Ansatz bei einer Sportveranstaltung“, sagt Kufstein-Präsident Hannes Rauch, der im gleichen Atemzug aber auch das Bemühen der Austria-Funktionäre würdigt. Weil die Liebe zu ihrem Klub etwas erkaltet ist, werden nur ca. 300 Auswärts-Fans in der Festungsstadt erwartet. Zudem führt Rauch aus, dass beim letzten Gastspiel der Mozartstädter alles weitgehend ruhig geblieben sei. „Ich wünsche mir ein sicheres Spiel ohne Vorfälle und am liebsten auch sichere drei Punkte“, legt er nach. Dem finanziellen Negativ-Geschäft wäre ja nur bei einer etwaigen Absage der Veranstaltung auszukommen, ein sportliches Plus könnte der FC Kufstein nach dem Liga-Fehlstart mit zwei Niederlagen gut gebrauchen: „Wir haben eine sehr junge Mannschaft und bleiben gelassen. Anschreiben wäre aber angesagt“, ergänzt Rauch nach etlichen Sicherheitssitzungen: „Man muss beobachten, wie sich das entwickelt.“ Der Sicherheitsaufwand auf Tiroler Boden ist ja auch eventuell anreisenden Wacker-Fans geschuldet ...

Zurück zum Ursprung, also zum Sport: Die Wacker Amateure (gegen St. Johann) und SC Schwaz (gegen Hard) genießen heute Heimrecht.