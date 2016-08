Von Roman Stelzl

Seefeld – Mitten in der Nacht beginnt der neue Tag – oder das Lauf-Abenteuer eines Lebens. Nach dem stürmischen und frostigen Wintereinbruch am Freitag legten die Extremsportler um 22 Uhr beim „Alpen X 100“ einen Kaltstart hin. In mehrerlei Hinsicht: Die Premiere der ersten Non-Stop-Überquerung der Alpen von Seefeld nach Brixen in Südtirol war mit 160,4 Kilometern und 9200 Höhenmetern die große Unbekannte. Dazu kamen Kälte, Regen und Schnee – und die verlangten den rund 160 gestarteten Athleten alles ab. Psychisch wie physisch.

„Am Penser Joch waren die Bedingungen extrem, auch in der zweiten Nacht. Das ging sehr an die Grenzen“, erklärte Julia Conrad vom Veranstalterteam. Ein Auf und Ab wartete ebenso aus sportlicher wie meteorologischer Sicht.

Am Ende erreichten bis gestern immerhin 38 der Gestarteten das Ziel des Hauptlaufs. Der Schnellste hieß Iker Karrera. Er war durchgehend 25:29.33,9 Stunden auf den Beinen, quer über die Alpen hinweg. Noch im Vorfeld hatte der 41-jährige Spanier gemeint, dass „ihm viele Kilometer an Vorbereitung fehlen“. Jetzt hat Karrera um so mehr Kilometer in den Beinen – und den Sieg bei der Alpen-X-100-Premiere. Auf Rang drei landete der Kufsteiner Sebastian Fuchs.

Beeindruckend war die Leistung der Südtirolerin Annemarie Gross, die in 31:38 Stunden als einzige Dame im Ziel bei den Herren den siebenten Rang belegt hätte.

„Wir sind zufrieden, wie es gelaufen ist. Aber wir können noch viel lernen“, schloss Conrad stellvertretend für das OK-Team nach der Premiere.

Auf der kürzeren Distanz von Steinach am Brenner nach Brixen (102,3 km) setzte sich der Niederösterreicher Christian Gangl durch – auf den 69,7 Kilometern von Gosensass nach Brixen gewann der Hopfgartener Zugspitzen-Ultratrail-Sieger Thomas Farbmacher – und das am Tag seines 30. Geburtstags.