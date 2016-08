Von Harald Angerer

Brixen i. Th. – Auch der Fußballnachwuchs nutzte kürzlich das Brixental, um sich, wie die Stars von Borussia Dortmund, auf die neue Saison vorzubereiten. Seit zwei Jahren veranstaltet die niederländische Fußballakademie „Keepersaction“ ein Trainingscamp für Nachwuchstorhüter im Brixen. Den Kontakt hergestellt hat Tonny de Man. Er stammt selbst aus den Niederlanden, war viele Jahre Torhüter und betreibt seit einigen Jahren das „Ferienhaus am Brixenbachl“.

„Ich dachte mir, dass man in diese Richtung etwas machen müsste und hab’ den Kontakt hergestellt“, schildert de Man. Mit insgesamt 30 Torhütern von 10 bis 20 Jahren und fünf professionellen Trainern ist die Fußballakademie nun wieder in Brixen gewesen. „Für uns ist das eine Art Höhentraining“, schildert Jan Lucke von Keepersaction. Er sucht für das Camp die Teilnehmer für die Reise nach Brixen aus.

Doch damit war die Idee für den Neo-Brixener de Man noch nicht zu Ende gedacht. Er will auch den heimischen Torhüternachwuchs einbauen. Deshalb wird es im kommenden Sommer eine zweite Woche geben, die für die Nachwuchs-Keeper aus den Bezirken Kitzbühel und Kufstein ausgelegt sein wird. „Wir sind mit unseren Trainern schon vor Ort, das spart Kosten“, erklärt Lucke. Und er sieht auch in Tirol noch viel verstecktes Talent beim Nachwuchs. „Auch in den Niederlanden hat man lange der Torhüterausbildung wenig Beachtung geschenkt. Das hat sich aber geändert“, erklärt Lucke und er muss es wissen. Er ist Torwarttrainer beim FC Utrecht, der in der höchsten niederländischen Spielklasse spielt, und war auch schon Jugend-Torwarttrainer beim FC Ajax Amsterdam.

„Wir haben bereits Kontakt mit den Vereinen in den beiden Bezirken aufgenommen und schon eine erste Informationsveranstaltung abgehalten. Das Interesse ist groß“, sagt de Man. Auch habe er bereits Kontakt mit dem Tiroler Fußballverband aufgenommen, hier sei er ebenfalls auf Zustimmung gestoßen. „Wir werden aber noch einmal im Spätwinter an die Vereine herantreten, um dann für den nächsten Sommer alles zu fixieren“, erklärt de Man. Er und Lucke erhoffen sich zumindest 20 Teilnehmer, auch hier ist die Altersgruppe von 10 bis 20 Jahren angesprochen.