Lienz – Peter Ortners Kletterwand bleibt in Erinnerung, auch wenn einen mit dem Sport nichts verbindet. Acht jeweils zwei Meter breite Einzelmodule werden querliegend mit Stahlseilen aneinandergereiht und dann zu einer teils überhängenden Kletterwand entfaltet. Ein Autokran kann diese mobile Kletterwand an beliebigen Orten in kurzer Zeit aufziehen. Geklettert wird frei, einen Absturz fängt ein riesiges Luftkissen ab.

„Wir werden nächstes Jahr bei den Street Life Festivals in München und Wien für Aufsehen sorgen“, kündigt Peter „Luna“ Ortner an. Die Veranstaltungen werden mit Partnern vor Ort durchgeführt. Um die entsprechenden Genehmigungen hat Peter Ortner bereits angesucht. „Unser Ziel wäre eine eigene Free-Solo-Masters-Tournee, in drei bis vier großen Städten. Das Finale in Lienz könnte zu einem Fixtermin im internationalen Kletterkalender werden“, hofft Peter Ortner. Ein eigenes Punktesystem müsste entwickelt werden, um eine solche Serie zum eigenen Wettkampf auszubauen.

Werner Frömel ist Obmann der AlpinPlattformLienz. Er sieht großes Potenzial zur Vermarktung Osttirols: „Der Name Peter Ortner ist international ein Begriff für Bergsport und Klettern. Seine mobile Kletterwand wird in den Großstädten München und Wien die Blicke Hunderttausender auf sich ziehen, und zum Finale erwarten wir die Leute dann bei uns.“ Erstmals läuft heuer die Anmeldung für das Free Solo Masters schon über den nationalen Kletterverband. Nächstes Jahr möchte man in den internationalen aufgenommen werden, sagt Frömel.

Wichtig sei weiterhin, Breiten- und Spitzensportler im Klettern miteinander zu verbinden, sind sich die Veranstalter einig. „Zahlreiche Talente aus Osttirol werden ihr Können am Hauptplatz ebenfalls unter Beweis stellen: Kals, Matrei, Sillian, Defereggen, Lienz – alle werden vertreten sein.“ Erwartet wird zum Bewerb auch der Russe Rustam Gelmanov, derzeit Zweiter in der Weltrangliste. Zehn weitere internationale Spitzenathleten haben ihre Teilnahme angekündigt, darunter die Franzosen Jérémy Bonder und Alban Levier.

Der weltweit einzigartige Kletterwettkampf findet zum dritten Mal am Hauptplatz in Lienz statt. Am Sonntag ab 15 Uhr ist bis in die Nachtstunden freies Training möglich. Am Tag darauf beginnt um 10 Uhr der Bewerb. In den drei Klassen Masters, Osttirol-Wertung und Jugend ringen gut siebzig Athleten um den besten Aufstieg. Gegen 19.30 Uhr sollen die Finals starten. Die Siegerehrung beginnt eine Stunde später. (bcp)