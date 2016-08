Im letzten Jahr hatten sowohl Zams als auch Pitztal den Klassenerhalt in der Landesliga gerade so gepackt. Am Samstag bescherten die Zammer ihrem neuen Trainer Florian Schlatter zum Saisonauftakt einen Einstand nach Maß: 4:1 gewann Zams gegen Pitztal. „Nach einem nervösen Beginn hatten wir das Spiel im Griff", machte Neo-Trainer Schlatter seiner jungen Mannschaft Komplimente: „So kann es weitergehen." (a.m.)