Die U14-Auswahlen des Tiroler Fußballverbandes starteten am Montag in Kärnten in die neue Saison der Bundesländer-Nachwuchsmeisterschaft. Die jungen Tiroler Damen legten mit einem 4:2-Auswärtssieg gleich einmal vor. „Ein wichtiges Detail war sicher unser Anschlusstreffer kurz vor dem Pausenpfiff", analysierte Coach Ingo Martin nach Toren von Chiara Gstrein, Lilli Purtscheller, Manuela Paireder und Theresa-Michaela Falkner. Für die Burschen gab es eine 1:3-Niederlage. Goalie Felix Ebner hielt einen Elfmeter, Kapitän Felix Mandl schoss den Ehrentreffer. (lex)