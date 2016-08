Von Thomas Mair

Innsbruck – Das Tiroler Westliga-Sorgenkind FC Kufstein taumelt weiterhin in den Seilen. Nach der 0:2-Auswärtsniederlage am Freitag bei den Altach Amateuren warten die Festungsstädter auch nach der vierten Runde auf den ersten Punktgewinn und rangieren am Tabellenende. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Vorarlberger, bei denen Ex-Wacker-Verteidiger Christian Schilling auflief, die Weichen auf Sieg. „Es war ein verdienter Erfolg der Altacher“, resümierte Stephan Marasek, Kufsteins sportlicher Leiter, obwohl seine Elf durchaus in Führung hätte gehen können und auch nach der Pause alles probierte. „Wir haben einen Elfmeter nicht bekommen, das war nun schon der vierte vorenthaltene Strafstoß in vier Runden“, ärgerte sich Marasek, dass gute Leistungen seiner Elf bis dato nicht belohnt wurden.

Die Reise ins Ländle lohnte sich indes für die Schwazer, die in Dornbirn 1:1 remisierten. „Wir waren erst nach der Pause präsent und haben zwei Topchancen auf den Sieg vergeben“, meinte Trainer Stefan Höller, der sich dennoch über den Punktgewinn freute.

Kantersieg von Kirchbichl

Die Auftaktrunde in der UPC Tirol Liga nutzte indes der SV Kirchbichl, um die jüngsten Enttäuschungen mit dem verpassten Meistertitel und dem Cup-Aus (in Thiersee) hinter sich zu lassen. In Kematen drehten die Unterländer von Beginn an auf und fertigten die „Blues“ mit 5:0 ab. „Heute ist uns alles aufgegangen“, freute sich Trainer Paul Schneeberger, dass „wir nach der holprigen Vorbereitung und dem Cup-Aus gezeigt haben, dass wir es nicht verlernt haben“.

Aufsteiger Ebbs gelang mit einem 2:2-Remis gegen Imst ein guter Start, wenngleich auch Chancen für einen Auftaktsieg vorhanden gewesen wären. „Wir sind in der Liga angekommen“, freute sich Trainer Gerhard Pichler, der trotz zweimaliger Führung von einer gerechten Punkteteilung sprach: „Imst war in der zweiten Halbzeit tonangebend und wir haben gemerkt, dass in dieser Liga ein anderer Wind weht.“