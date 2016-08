Wiesbaden – Der Tiroler Thomas Steger hat am Sonntag bei der Ironman-EM über die Halbdistanz 70.3 in Wiesbaden Platz acht belegt. Der 24-Jährige benötigte für 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen 4:07:33 Stunden. Am Ende fehlten Steger 8:28 Minuten auf Europameister Andreas Dreitz aus Deutschland. (APA)