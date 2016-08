Von Roman Stelzl

Längenfeld – Patric Grüners Traum ist es, 4800 Kilometer und 52.000 Höhenmeter am Stück mit dem Rennrad durch die USA zu fahren – und dieser Wunsch klingt umso heftiger, wenn man bedenkt, dass der 30-jährige Ötztaler soeben beim Race around Austria fast ganz Österreich umrundet hat.

Über 2000 Kilometer hatte Grüner dort auf der wegen Schlechtwetters umstrukturierten Strecke (Felbertauern statt Großglockner) zurückgelegt. Er saß insgesamt drei Tage, 19 Stunden und 38 Minuten im Sattel, kurze Nickerchen mal ausgenommen. Am Ende hatte das trotz Durchfall und Magenkrämpfen für Rang zwei gereicht – zum dritten Mal in Folge, beim dritten Start. Nur Christoph Strasser war um knapp sieben Stunden schneller. Und nun ist es Zeit, alten Zielen neuen Nährboden zu geben.

„Unser großer Traum ist immer noch Amerika“, stellte Grüner gestern klar. Das Race across America ist das Nonplusultra im Extremradsportsektor. Und dort will der Tiroler 2017 für große Schlagzeilen sorgen. Gut zwei Drittel des Budgets von 60.000 Euro sind bereits organisiert – nun gilt es, die Kassen für den Großangriff zu füllen. „Wir wollen im Herbst alles unter Dach und Fach haben und dann mit der Planung beginnen. Das Startgeld wird immer teurer, die Flüge auch“, erklärte Ultra-Radmarathon-Weltmeister Grüner, der im nächsten Jahr in die Fußstapfen des in Nauders lebenden Deutschen Pierre Bischoff treten will. Doch bis es so weit ist, heißt es jetzt erst einmal regenerieren. Grüner: „Das Rennen war brutal, auch vom Wetter her. Bis ich mich davon erholt habe, dauert es sicher länger ...“