An zu viel Training lag es bestimmt nicht. Die Tirolerin Franziska Peer holte am Wochenende bei der Armbrust-Staatsmeisterschaft in Innsbruck den Titel über die 10-m-Distanz. Und das, obwohl sie in den vergangenen Monaten ihr Sportgerät ziemlich vernachlässigt hatte. „Der Kampf um ein Olympia-Ticket im Kleinkaliber hatte Priorität", begründet die 29-Jährige, auch wenn schließlich Olivia Hofmann den Rio-Zuschlag bekommen hatte. „Es war dennoch die richtige Entscheidung, dass ich mich auf das Kleinkaliber konzentriert habe."

Nach der verpassten Armbrust-EM vor einem Monat meldete sich die Angerbergerin eindrucksvoll zurück: Am Sonntag der Titel über die 10-m-Distanz, am Montag Rang zwei über 30 Meter. Sie hat es also nicht verlernt ... (ben)