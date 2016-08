Von Alois Moser

Rietz – „Sehr viel habe ich nicht gefeiert, immerhin habe ich noch über 500 Kilometer heimfahren müssen.“ Dabei hätte Lukas Neurauter allen Grund zum Feiern gehabt: Der 23-jährige Rietzer krönte sich am vergangenen Wochenende im niederösterreichischen Guntersdorf zum Staatsmeister im Motocross.

Nicht der erste Staatsmeistertitel für den KTM-Piloten, aber der erste in der höchsten Klasse MX Open. „Die Freude war ähnlich groß wie beim ersten Titel in der MX2“, kommentierte Neurauter.

Dabei ist Österreich dem gelernten Zimmermann in motorsportlicher Hinsicht längst zu klein geworden: Im international stark besetzten Feld der deutschen ADAC MX Masters belegt der Tiroler den 12. Zwischenrang. „Die Gegner sind stark, da wird um jeden Platz so hart gekämpft wie in der österreichischen Meisterschaft um die Spitze“, befindet Neurauter, der auf dem internationalen Niveau mehr als nur mithalten kann: „Ein Top-Fünf-Ergebnis ist immer drinnen.“

Für das nächste Jahr hat sich der frischgebackene Staatsmeister sogar noch höhere Ziele gesetzt: „Es ist noch nicht ganz fix, aber nach Plan werde ich alle Europarennen der Motocross-Weltmeisterschaft bestreiten.“ Bei seiner bisher einzigen Teilnahme auf dem allerhöchsten Niveau holte der Rietzer beim letztjährigen Deutschland-Grand-Prix zwei 15. Plätze. Die Vorfreude auf nächstes Jahr ist riesig: „Ich freue mich schon total.“

Ein Rennen in Österreich und zwei in der ADAC MX Masters stehen heuer noch aus, davor wird mitsamt Freundin zwei Wochen in Thailand entspannt. Und danach? Folgt das Saisonhighlight: „Ich werde beim Motocross of the Nations in Maggiora in Italien teilnehmen, wo die Besten jedes Landes im Team gegeneinander antreten.“