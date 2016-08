Zirl — 1:5-Klatsche in Silz und 0:1-Niederlage gegen Hall — der FC Zirl, souveräner Meister der Landesliga West, ist nach zwei Runden am Boden der Tiroler-Liga-Tatsachen gelandet. „Wir waren beide Male die bessere Mannschaft, aber am Ende steht die Null", sprach Obmann Martin Plattner von einer Ernüchterung im Verein. Speziell nach dem vergebenen Elfmeter von Jovan Trailovic kurz vor Schluss gegen Hall konnten es selbst die 250 Zuschauer am Montag nicht glauben, dass die Torfabrik der Vorsaison (76 Treffer/fast drei pro Spiel) stottert.

Auf die spielerisch guten Leistungen soll aufgebaut werden, damit die Negativerlebnisse nicht im Kopf haften bleiben, und in der kommenden Woche sollen nach dem Aufsteigerduell in Ebbs auch in der Tabelle die ersten Zähler folgen. „Vielleicht fehlt uns nur ein Tor", glaubt Trainer Christoph Aschenwald an den Dosenöffner, der die Blockade vor dem gegnerischen Tor lösen kann. „Wir sind Tiroler-Liga-tauglich", ist sich der 46-jährige Übungsleiter sicher und fest davon überzeugt, dass „wir mit unseren Fähigkeiten fast jeder Mannschaft auf Augenhöhe begegnen können". Trotzdem ist der Klassenunterschied im kämpferischen, läuferischen und technischen Bereich allgegenwärtig.

„Wir waren in der Landesliga zu gut und müssen uns noch umstellen", glaubt Plattner an eine Trendwende, zumal mehrere Spieler wegen eines Virus krank aufliefen und er auf den Trainer baut: „Wir sind mit Aschi aufgestiegen und werden mit ihm nun nicht absteigen", erklärt Plattner, der mit seinem Trainer unisono den Sechs-Punkte-Rückstand auf die Spitze anspricht: „Wenn wir am Saisonende auch sechs Zähler Rückstand auf den Führenden haben, können wir zufrieden sein", schließt Aschenwald im Wissen, dass noch 28 Spiele ausstehen. (tomi)