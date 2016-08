Von Adrian Stöckl

Innsbruck – Es war das erste Mal seit dem 11. Mai 2004 (1:1-Remis in Liga zwei, Anm.), dass der SV Wörgl wieder zum schwarz-grünen Landeskrösus reisen durfte. Auch wenn es in der fünften Runde der Regionalliga nur die zweite Garde war, ein wenig merkte man Wörgl-Trainer Denis Husic schon die Freude und den Stolz an, wieder zumindest drittklassige Tiroler Derbys spielen zu dürfen.

Freuen durfte sich Husic aber vor allem über das 1:1, das sein Team am Tivoli W1 ergatterte. Über 90 Minuten waren die Unterländer den Wacker-Fohlen nämlich unterlegen. „Mit dem Punkt können wir gut leben“, wusste Husic. Denn die Mannschaft von Wacker-Amateure-Trainer Thomas Grumser erwischte den besseren Start. Der 17-jährige Jungspund Philipp Riegler traf in Minute 21 zur Führung, was den Wörgler Übungsleiter in weiterer Folge dazu brachte, seine Kehle lauthals zu strapazieren. Die zwei darauffolgenden Wechsel verdeutlichten das Hinterherhinken der Gäste. Ex-Wackerianer Sabahudin Kolakovic musste nach 30 Minuten ebenso raus wie Silvano Brandl. Haris Husic und Mihael Karlovcec ersetzten die beiden. Acht Minuten später war das Wechselkontingent bereits aufgebraucht. Aleksandar Skrbo kam für Peter Kostenzer.

Doch auch zu Beginn der zweiten Halbzeit spielten nur die Amateure. Chance um Chance vergaben Raphael Galle, der als Mittelstürmer seine Premiere feierte, und Co. „Von der 45. bis zur 65. Minute müssen wir mehr aus unseren Chancen machen“, überwog bei Fohlen-Coach Grumser klar der Ärger. „Wir haben unseren Matchplan nicht durchziehen können.“

Und wenn man die Tore selber nicht macht, dann erhält man sie. Und so kam es auch. Bei einem Freistoß von links war der Wörgler Dejan Kostadinovic per Kopf zur Stelle – 1:1. Den einzigen Trumpf, die Physis, spielten die Wörgler aus. „Dass sie bei Standards stärker sind, wussten wir. Aber wir müssen dann einfach ein, zwei Tore mehr schießen“, haderte Grumser.

So sprach Husic von „einer starken Ausbeute mit zehn Punkten aus fünf Spielen“. Während Grumser mit der Spielanlage gut leben kann, sind ihm die acht gesammelten Punkte zu wenig. Aber es hätte sicher niemand etwas dagegen, wenn man das Punktekonto am nächsten Spieltag bei Austria Salzburg aufstockt.