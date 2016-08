Neue Saison, neuer Trainer, neues Glück — vielversprechend startete der SV Völs in die neue Spielzeit, um in der Nachspielzeit der ersten Runde einen kapitalen Schnitzer zu fabrizieren und den Wattens-Amateuren den 2:1-Siegestreffer am Silbertablett zu servieren. „Der Patzer ist noch nicht vergessen, weil wir uns im ersten Spiel mehr verdient hätten“, gab Neo-Trainer Markus Seelaus zu Protokoll.

Die Köpfe der Völser Kicker waren aber nur kurz am Boden, denn am Montag zeigten sie die richtige Reaktion und feierten einen 2:0-Auswärtssieg in Kundl. „Wir hatten heute gegen starke Kundler das glücklichere Ende. Dieses Glück hat uns gegen Wattens noch gefehlt“, bilanzierte Markus Seelaus. Stürmer Mario Lanziner schnürte dabei einen Doppelpack. Kurios war der zweite Treffer, als er bei einem Freistoß von der Outlinie genau ins lange Kreuzeck traf.

Mit dem ersten Erfolg ist der Völser Saisonstart durchaus gelungen, obwohl „auch sechs Punkte möglich gewesen wären“. (tomi)