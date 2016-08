Die dritte Auflage des Free Solo Masters in Lienz brachte am Montag den Sieg einer heimischen Kletterin: Die Salzburgerin Karoline Sinnhuber gewann vor der beeindruckenden Kulisse am Lienzer Hauptplatz den Wettkampf im freien Klettern auf der 16 Meter hohen Wand mit Luftkissen. Bei den Herren gewann der Franzose Alban Levier vor Vorjahres-Sieger Rustam Gelmanov. Der Zillertaler Weltcup-Athlet Alfons Dornauer landete auf dem vierten Platz.

Erstmals wurde auch eine Osttirol-Wertung ausgetragen: Maria Troger gewann dort vor Julia Poppeller und Madlen Marinelli (Damen), Jakob Troger siegte vor Julian Gruber und Manuel Leiter (Herren). (TT)