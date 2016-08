Von Miriam Hotter

St. Johann i. T. – Etliche große Sportveranstaltungen zünden heuer in der Region St. Johann den wirtschaftlichen Turbo: etwa der Cordial Cup, der im Mai über die Bühne ging, oder das Spartan Race im September. Ab kommendem Samstag steht St. Johann aber erst einmal im Zeichen der Radfahrer, wenn der Startschuss für den 48. Radweltpokal mit den Masters Cycling Classics fällt.

Bis zum 27. August werden sich wieder Tausende Pedalritter aus bis zu 56 Nationen bei unterschiedlichen Rennen messen. Im Schlepptau sind die Familien der Teilnehmer, die einen schönen Urlaub in den Kitzbüheler Alpen verbringen wollen.

Laut Veranstalter sollen bis zu 10.000 Besucher in die Region kommen. „Wenn man sich die Anzahl der Nächtigungen anschaut, hat die Radwoche eine große Bedeutung für die Region“, stellt TVB-Geschäftsführer Gernot Riedel fest. Genaue Zahlen gebe es nicht, da die Radweltpokal-Besucher nicht einzeln in der Statistik aufscheinen würden. Doch Riedel geht davon aus, dass bis zu 15.000 Nächtigungen auf die Kappe dieser Sportveranstaltung gehen. „Die Wertschöpfung für die Region dürfte bis zu 1,5 Millionen Euro betragen“, schätzt der Touristiker und kündigt zugleich neue Ansätze, angepasst an den Zeitgeist, an. „Künftig werden wir uns außerdem zunehmend auf den Mountainbike- und Eventsportbereich konzentrieren.“

Die Vorbereitungen für die Radwoche laufen bereits seit Monaten. Vorne mit dabei ist wie immer Organisationsleiter Harald Baumann. Der 73-Jährige darf sich heuer über mehr Teilnehmer als im vergangenen Jahr freuen. „Da 2015 auch die Qualifikation für die UCI World Cycling Tour Finals stattfand, wurden Klassen zusammengelegt. Zwischen 300 und 400 ältere Radfahrer haben deshalb nicht mitgemacht“, erklärt Baumann. Demnach gehen Fahrer im Alter von 10 bis 90 Jahren an den Start.

Derzeit hätten sich rund 2100 Hobby- sowie Profi-radler für das Sportevent fix angemeldet. Aus Erfahrung kann Baumann aber sagen, dass sich viele Teilnehmer erst kurz vor Start ankündigen. „Das machen die Italiener zum Beispiel fast immer so.“ Bis 30 Minuten vor dem Startschuss sei eine Anmeldung noch möglich. „Ich rechne schlussendlich mit rund 2500 Radfahrern“, sagt der rührige Pensionist.

Im Zuge der Veranstaltung kommt es wieder zu Straßensperren. „Wir müssen 3000 Schilder aufstellen, das ist ein großer Aufwand.“ Die Einbahnregelungen über Johann bis nach Kössen sowie Kirchdorf nach St. Johann gelten an sechs Wettkampftagen jeweils am Nachmittag. Keine Einbahnregelung gibt es am Dienstag (Bergsprint) und beim Einzelzeitfahren am Mittwoch. Fürs Einzelzeitfahren wird jedoch die Erpfendorfer Landesstraße von 8 bis 16 Uhr gesperrt.