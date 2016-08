Von Robert Ullmann

Innsbruck – Eine Anfrage hier, eine dort. Und wenn der Zeitplan drängt, schnell noch den Court spielfertig präparieren. Ohne Martine Stauder läuft im Turniergetriebe beim TK IEV Tiroler Wasserkraft nichts. Vor wenigen Tagen hat die einzige weibliche Turnierdirektorin bei Future-Turnieren in Österreich das von Wetterkapriolen geschüttelte Turnier in Innsbruck mit großer Umsicht und noch mehr Einsatz planmäßig über die 14 IEV-Courts gebracht und schon wartet eine neue Aufgabe auf die dreifache Mutter. Nämlich die Organisation der Tiroler Meisterschaften.

Auch nicht leicht. Seit vorgestern wird Stauder für vier Kategorien in der allgemeinen Klasse und siebzehn Bewerbe in der Seniorenklasse Spieltermine fixieren und für die Abwicklung sorgen. Damit nicht genug: Sie wird selbst ins Turniergeschehen eingreifen. In der Klasse 35+ – dort ist Stauder übrigens auf Nummer 8 der Weltrangliste platziert. Das Doppel lässt sie aus, obwohl sie den Tiroler Hallentitel im Doppel auch im Freien erobern hätte können. Auch das wird die „Frau für alle Tennisfälle“ aus Luxemburg, die seit vielen Jahren in Tirol lebt, mit IEV-Präsident Harald Stauder verheiratet ist und für den IEV um Meisterschaftspunkte kämpft, unter Dach und Fach bringen. Davon sind die Tiroler Tennisfans überzeugt.

Auch davon, dass es im Herreneinzel zum Titelduell zwischen dem auf Nummer eins gesetzten Matthias Haim und der Nummer zwei, Alexander Erler, kommen wird. Der Rangliste entsprechend steht im Damenbewerb ein Zillertaler Duell um den Landestitel zwischen den Hotter-Schwestern im Raum. Die Antwort gibt es am Sonntag, bei den Finalspielen.