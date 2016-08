Rinn – Die 18-Loch-Anlage des GC Innsbruck-Igls in Rinn ist ab heute Schauplatz der österreichischen Matchplay-Staatsmeisterschaften der Schüler, Jugend und Junioren. Um nichts dem Zufall zu überlassen, lud der Tiroler Golfverband seine Hoffnungsträger zum Feinschliff mit Verbands- trainer Steve Waltman. Mit Daniel Schlauer (U 16), Maximilian Steinlechner (U18) und Pia Perthen (U14) schickt Tirol drei Führende in den österreichischen Ranglisten ins Rennen. Start ist heute um 7.30 Uhr, die Finali steigen am Sonntag ab Mittag. (TT)