Von Sabine Hochschwarzer

Pill – Das Geheimnis ist gelüftet: Das weltbeste Voltigier-Duo Jasmin Lindner und Lukas Wacha erzählt bei der WM dieser Tage in Le Mans (FRA) die Geschichte von Nostradamus. Am Ende der zwei Minuten dauernden Kür auf „Dr. Doolittle“ gibt es trotz der Prophezeiungen vom Weltuntergang ein Happy End: Zu John Lennons Schluss­akkorden „... and the world will be as one“ setzen die zwei Tiroler auf Harmonie ohne Gewalt, um ihren dritten WM-Titel in Folge einzufahren.

Bislang blieben die Kür und ihr Thema unter Verschluss. „Wir wollten sie erst präsentieren, wenn sie perfekt ist“, sagt Lukas Wacha. Der Beifall von Verwandten, Freunden und Trainingskollegen im Piller Tannauerhof gibt ihm Recht. Selbst wenn bei der einzigen Präsentation Partnerin Lindner anfangs noch ihren flammenartigen Kopfschmuck vergisst – die Funken fliegen. Und längst brennen die beiden auch auf ihren Einsatz am Samstag. „Es wird Zeit, dass es endlich losgeht“, fiebert die 21-jährige Fügenerin dem Ereignis entgegen.

Bis ins letzte Detail, wie Pferdedecke oder Krawatt­e von Longenführer und Trainer Klaus Haidacher, zieht sich das Motto durch ihr neue­s Pas-de-deux-Programm. „Wir sind eben pur­e Perfektionisten“, bestätigt Wacha. So zieren rund 10.000 Glitzersteine die handgefertigten Anzüge und Accessoires. Ein Geschenk von Tirols Reitsportverbandspräsident Klaus Haim und seiner Frau Evelyn Haim-Swarovski. „Die Steine sind allein rund 2500 Euro wert“, weiß Physiotherapeut Wacha.

Dabei sah es im Frühling nicht nach einer perfekten Vorbereitung aus. „Bram“, der Wallach, mit dem Lindner/Wacha zwei WM- und zwei EM-Titel geholt hatten, bekam aufgrund eines Abszesses schwer Luft. Die Zeit drängte. „Es ist schade, weil er einfach ein cooles Pferd ist, eine richtige Rampensau“, bedauert die Studentin. In „Dr. Doolittle“ fand man aber doch Ersatz. Doolittle hätte ein gutes Auftreten, eine schöne Figur und sei im Umgang unkompliziert. „Denn wenn das Pferd nicht ruhig läuft, brauchst du gar nicht erst anzufangen“, weiß Wacha.

Der Wechsel scheint also ebenfalls kein Weltuntergang zu sein. Und auch sonst sieht alles andere gar nicht nach Nostradamus’ düsteren Prophezeiungen aus. Vielmehr ist es nicht unwahrscheinlich, dass es erneut ein veredeltes Happy End geben wird.