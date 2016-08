Von Roman Stelzl

Imst – 2009 war Jakob Schubert beim Kletter-Weltcup in Imst Siebenter. Und wieso das bitteschön jetzt hier steht? Ganz einfach deshalb, weil es etwas Besonderes ist. Würden hier die zweiten und dritten Plätze in Schuberts Imst-Chronologie stehen, dann würde dem die Einzigartigkeit fehlen – und dennoch ist es gerade die Konstanz des 25-jährigen Innsbruckers in der Tiroler Stadt, die etwas Einzigartiges ist.

In seinen letzten fünf Groß-Auftritten (viermal Weltcup, einmal EM) landete Schubert stets auf dem Podest, dreimal davon auf Rang zwei. Nur bei den beiden Auftritten 2008 und 2009 war der zweifache Gesamtweltcupsieger auf Rang sieben gelandet. Für einen Sieg hatte es in Imst aber noch nicht gereicht (zwei Nachwuchs-Erfolge ausgenommen). Der soll an diesem Wochenende her (Qualifikation heute ab 9 Uhr, Finale morgen ab 19.30). Und im achten Anlauf könnte Schuberts Unvollendete dann endlich vollendet sein.

„Jakob ist bei den Herren sicher wieder ein Kandidat für einen Podestplatz. Oder auch mehr“, meint Nationaltrainer Martin Hammerer. Und Schubert selbst sagt: „Die Vorbereitung war gut, auch wenn es jetzt eine lange Pause gegeben hat. Imst ist immer etwas Spezielles für mich – Freunde und Familie sind da, das motiviert noch zusätzlich.“

Vergangenes Wochenende machte der Ex-Weltmeister einen Ausflug zum Boulder-Weltcup in München. Nur so, um den „Kopf freizubekommen“. Und das sei ihm auch gelungen, wie Schubert anmerkte: „Jetzt freue ich mich auf Imst und hoffe, dass ich die ersten Muss-Runden gut überstehe.“

Imst soll für Schubert zur Initialzündung werden, nachdem das Jahr mit viel Pech „nur“ einen dritten Rang brachte. Der Auftakt verlief nicht nach Wunsch – Schuberts letzter Weltcup-Sieg liegt überdies 678 Tage in der Vergangenheit (Mokpo/KOR 2014). Zeit also, die Statistik aufzupolieren. Kein Ort ist dafür besser geeignet als Imst. In Schuberts Wohnzimmer.