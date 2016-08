Von Alex Gruber

Kufstein – Nach vier Niederlagen zum Saisonstart der Regionalliga West machte Präsident Hannes Rauch an die sportliche Führung die Vorgabe, die nächsten beiden Heimspiele gegen See­kirchen und Pinzgau-Saalfelden zu gewinnen. Teil eins wurde mit einem 6:3-Sieg am Montag umgesetzt, zu Teil zwei, der am heutigen Abend im Grenzlandstadion steigt, kam es nicht mehr: Nach einer Vorstandssitzung gab Rauch gestern die Trennung von Coach Christian Schaider und dem sportlichen Leiter Stefan Marasek bekannt: „Ich möchte mich bei beiden für die professionelle Arbeit bedanken, aber wir haben uns entschieden, jetzt zu handeln, weil die Saison noch jung ist. Der Start war nicht gelungen und das Umfeld war unruhig. Deswegen haben wir uns für einen kompletten Neustart im sportlichen Bereich entschieden.“ Nicht alles ließe sich im Sport, so Rauch, mit der Ratio erklären, auch das Bauch­gefühl spiele eine Rolle.

Schaider – „die Gründe sind mir noch nicht bekannt“ – wollte sich am gestrigen Abend und nach nur einer Saison von seiner Mannschaft verabschieden. Dass bei einer jungen Mannschaft nicht alles gleich funktionier­e, liege auf der Hand: „Wir waren gege­n Wörgl und Austria Salzburg besser und haben jetzt gegen Seekirchen ein gutes Spiel gemacht. Von daher kommt die Trennung überraschend“, sagte jener Mann, der noch am gestrigen Abend von einem neuen Chefcoach beerbt wurde.

Kaum zu glauben, aber wahr – Martin Hofbauer, der sich eigentlich eine einjährige Auszeit vom Unterhaus-Fußball gönnen wollte, ist schon wieder zurück. Das bedurfte neben Gesprächen mit Hannes Rauch auch viel Einfühlungsvermögen von Gattin Bettina, die ihren „Hofi“ dann im übertragenen Sinne doch an Kufstein freigab. „Von der Tradition gehört der FC Kufstein zu den Top-3-Adressen in Tirol. So ein Angebot lehnt man nicht so leicht ab“, sagt­e Hofbauer, der eines gleich nachreichte: „Es ist das erst­e Mal in meiner langjährigen Trainerkarriere, dass ich einen Kollegen beerbe. Das fällt mir gar nicht so leicht, denn ich schätze Christian Schaide­r sehr.“

Beim heutigen Heimspiel gegen Pinzgau-Saalfelden obliegt die Wahl der Aufstellung noch Co-Trainer Jasmin Omahic, Hofbauer wird freilich mit von der Partie sein, um erste Eindrücke zu gewinnen. Die Liga kennt er nach fünf Jahren beim SC Schwaz ganz genau.

Die Position des sportliche­n Leiters werde laut Rauch nicht neu besetzt, sondern beim FCK auf mehrere Schultern verteilt.