Dass es in Derbys hoch hergehen kann, ist nichts Neues. 7:1-Siege passieren dagegen nicht alle Tage. Absam gelang gestern dieses Kunststück im Landesliga-West-Match gegen Thaur. Nach der Pleite im Auftaktspiel schrieben die Absamer das erste Mal an, und das eindrucksvoll. Kevin Radi traf gegen den Lokalrivalen gleich viermal — es liegt nahe, dass die drei Punkte dann am heimischen Dorffest gefeiert wurden. (a.m.)