Bereits zum 48. Mal startete gestern der Radweltpokal in St. Johann in Tirol. Zum Auftakt der Feuerwehr-Meisterschaft trat Simon Kislinger (Klasse A) am schnellsten in die Pedale. Beim Auftakt des Radweltpokals (Klasse E, 50—54 Jahre) siegte u.a. Alessandro Sampani. Heute, ab 13 Uhr: Klasse A (18—34), Klasse B (35—39), Klasse C (45—49), Juniors Cycling Cup ab 10 Uhr. (TT)