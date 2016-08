Ein Sprung, eine halbe Drehung und die Arme ausgestreckt nach unten. So in etwa könnte man den Jubel von Superstar Cristiano Ronaldo beschreiben. Und Ronaldo hat etliche Nachahmer, auch im Tiroler Unterhaus.

Wie etwa Reichenaus Manuel Gstrein. Die Nummer sieben der Innsbrucker (Ronaldo trägt auch die Sieben) verwandelte einen Steinkellner-Assist innerhalb des Sechzehners sehenswert ins lange Eck. Es war das spielentscheidende 1:0 des Titelmitfavoriten im Stadtderby gegen den Sportverein Innsbruck. Und das musste gebührend gefeiert werden.

Immerhin war die Reichen­au das spielbestimmende Team. In der ersten Halbzeit war nur ein Übergewicht an Ballbesitz zu erkennen, in der zweiten Hälfte wurde die Reichenau immer zwingender, hatte ein klares Chancenplus. Der SVI sorgte zu selten für Entlastung. „Mit Fortdauer der Partie hat sich das Tor abgezeichnet", wusste Heimtrainer Gernot Glänzer. Sein Gegenüber Hans Glabonjat machte die fehlende körperliche Verfassung bei einigen Spielern mitverantwortlich. „Wir hatten viele Urlauber. Bucher, Ivic und Schütz sind wegen Verletzungen noch nicht lange im Training. Simic fehlt wegen einer Undiszipliniertheit. Am Anfang der Saison ist es immer das Gleiche", hadert Glabonjat mit dem nächsten Fehlstart in die Liga (ein Punkt aus drei Partien). Ganz anders die Reichenau. Mit sieben Punkten sind die Schwarz-Roten im Soll oder wie es ihr Coach ausdrückte: „Es ist zufriedenstellend." (ast)