Von Thomas Mair

St. Ulrich, Hochfilzen – Spielgemeinschaften sind im Tiroler Fußball-Unterhaus schon länger in Mode. In Ermangelung von Spielermaterial bündeln Vereine die Kräfte und erhoffen sich neben sportlichem Erfolg vor allem bessere Entwicklungsmöglichkeiten für junge Eigenbauspieler. St. Ulrich (Landesliga Ost) und Hochfilzen (1. Klasse Ost) haben sich in der heurigen Sommerpause zusammengeschlossen und bauen dabei auch auf die langjährige Kooperation im Nachwuchsbereich.

„St. Ulrich, St. Jakob im Haus und Hochfilzen sind kleine Orte, deshalb haben wir uns zusammengetan“, erklärt St. Ulrichs Obmann Josef Fasching, der seine Reservemannschaft daraufhin aufließ, weil in der Vergangenheit stets Spielermangel herrschte. Zumindest hängen die (vor allem jungen) Kräfte nicht in der Luft und können über das zweite SPG-Team in der 1. Klasse Ost an die Landesliga-Elf herangeführt werden. „Ich will, dass jeder spielt, immerhin sind wir alle ehrenamtliche Funktionäre und Spieler“, ergänzt Fasching, der sich freut, dass verletzungsbedingte Ausfälle besser aufgefangen werden können. Immerhin schlug zu Saisonbeginn der Verletzungsteufel bei den Nuarachern mit Florian Obwaller (Wadenbeinbruch) und Lukas Mair (Bänderrisse in der Schulter) bereits zweimal gnadenlos zu.

Sportlich stehen die Pillerseetaler nach dem Gebietsliga-Meistertitel 2012 hervorragend da, wurden in vier Landesliga-Spielzeiten nie schlechter als Sechster. Eine Anwartschaft auf einen Platz in der Tiroler Liga stellen die Verantwortlichen aber nicht. So wie bei den Hochfilzenern steht der Nichtabstieg im Vordergrund. „Wir haben eine tolle Generation und wollen dies auch noch eine Zeit lang nutzen“, meint Michael Kirchner, der neue sportliche Leiter der St. Ulricher. Zudem steht ihnen ein Umbruch bevor, denn bei den Neuwahlen im kommenden Herbst wird Fasching nach 18 Jahren als Obmann bzw. Stellvertreter seine Agenden an Beirat Stefan Würtl übergeben.

Für die SPG hat dies jedoch keine Auswirkungen, weil beide Vereine nur sportlich kooperieren und wirtschaftlich eigenständig bleiben. „Wir hoffen auf ein nachhaltiges Projekt“, glauben Fasching und sein Hochfilzener Pendant Markus Profunser uni­sono an die Vorzüge der sportlichen Zusammenarbeit. Als Koordinator wurde der seit 2001 im St. Ulricher Vorstand befindliche Harald Trager gewonnen, der einst für beide Mannschaften auflief und seit einigen Jahren wegen einer Krankheit an den Rollstuhl gefesselt ist. „Er nimmt sich viel Zeit für die Vereine und ist ein Zugpferd der SPG“, weiß Profunser um die verbindende Arbeit Tragers. Gemeinsam mit den Trainern Dietmar Tengg (St. Ulrich) und Engelbert Wörter (Hochfilzen) soll er den Spieleraustausch koordinieren.

„Es sind Synergien da, das Spielerpotenzial kann jetzt ganz anders verwertet werden“, will Trager seinen Teil zum anvisierten Erfolgsmodell beitragen. Und in naher Zukunft sollen es ihm seine Söhne Lukas (spielt in der U15) und Simon (U12) gleichtun und für beide Kampfmannschaften ihre Fußballschuhe schnüren.