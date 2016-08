Drei Runden, null Punkte – die Union legte zum Saisonstart in der UPC Tirol Liga einen glatten Bauchfleck hin. Im Kellerduell bei Aufsteiger Zirl schrieben die Innsbrucker endlich an und heimsten gleich drei Punkte ein. Marco Walser spielte sich bereits zu Beginn in einen wahren Torrausch und erzielte zwischen der zweiten und 20. Minute einen lupenreinen Hattrick und war der Vater des 4:1-Auswärtssieges. „Die ersten 30 Minuten waren die besten in dieser Saison“, zeigte sich Union-Trainer Gerhard Zeber gestern vollends zufrieden.

In der Tabelle erbten die Zirler die Rote Laterne von den Innsbruckern und laufen dem ersten Erfolg in der noch jungen Saison weiter hinterher. „Diese Niederlage geht auf meine Kappe“, sparte Zirls Übungsleiter Christoph Aschenwald nicht mit Selbstkritik.

Auch der SVI ging am Freitagabend als 4:1-Sieger vom Platz. Die Innsbrucker setzten sich zuhause gegen Silz/Mötz durch. Kundl feierte gegen Telfs einen 1:0-Heimerfolg. (tomi)