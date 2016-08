Von Roman Stelzl

Sölden – Das System Ötztaler Radmarathon hat seine eigenen Gesetze: Aufgrund der zahlreichen Anfragen müssen Teilnehmer bis zu drei Jahre warten, wenn ihnen nicht ein Vogerl namens Losglück zufliegt. Erst nach drei erfolglosen Anmeldungen ist ein Platz sicher. Sonst entscheidet das Los. Auch die 36. Auflage (Sonntag, 6.45 Uhr) hätte das Teilnehmerlimit von 4000 Athleten weit übertreffen können, sollen doch bis zu 20.000 Bewerbungen eintrudeln. Doch am Ende werden es wieder zwischen 4000 und 4500 sein – 48 Prozent aus Deutschland, 20,7 aus Österreich, 19,7 aus Italien.

Der Ärger über das Anmeldeprozedere ist Jahr für Jahr groß – aber dennoch ist es fast untrennbar mit dem Mythos Ötztaler Radmarathon verbunden.

Und dieser Mythos ist längst auf einem soliden Fundament aufgebaut: 1087 Helfer sorgen rund um das Rennen auf der 238 Kilometer langen Strecke für eine reibungslose Abwicklung. Rund 700.000 Euro kostet der Ötztaler Radmarathon – alles bis auf kleine Ausnahmen in Eigenfinanzierung. „Wir erhalten keine Förderungen und keine Unterstützung vom Land“, erklärt Oliver Schwarz, der Geschäftsführer des Tourismusverbandes – und wer sich noch an seinen Rundumschlag gegen den österreichischen Radsportverband im Zuge der Olympia-Nichtnominierung des Haimingers Charly Markt erinnert, der kennt seinen Nachsatz schon, bevor er ausgesprochen ist: „Wir sind eigenständig. Und darauf legen wir großen Wert. Alles, was wir an Geld einnehmen, wandert wieder direkt in die Veranstaltung. Was die Qualität betrifft, wollen wir noch wachsen.“

Aber ist das überhaupt noch möglich – Wachstum? Darauf angesprochen, fallen Schwarz ebenso wie OK-Chef Ernst Lorenzi genügend Ideen für die Zukunft ein. Eine davon ist heuer die erstmalige Verwendung von Schablonen, mit denen die Sportler ihren Namen (wasserlöslich) auf den Asphalt sprayen können.

Eine andere Idee wäre die Einbindung des Goldenen Dachls in Innsbruck. „Wir haben angedacht, dort in der Früh vorbeizufahren. Am Sonntag ist da weniger los, das wäre eine tolle Sache – aber leider ist kein Interesse da“, erklärt Schwarz. Dabei sei der Ötztaler längst eine tirolweite Veranstaltung, wie Lorenzi anmerkt, der einmal mehr das Sellrain hervorhebt, das wie im Vorjahr provisorisch die von Muren beschädigte Straße betoniert. Zudem seien alle Regionen Tirols sowie Südtirols grenzübergreifend eingebunden. Schwarz: „Von 92 italienischen Provinzen sind 87 bei uns vertreten.“

Nur die Frauenquote sei nach wie vor schlecht. Gute Werbung betrieb jedoch die Wahl-Tirolerin Nadja Prieling, die im Vorfeld gleich neunmal den Ötztaler am Stück fuhr und heute quasi zum zehnten Mal auf die Strecke gehen wollte.

Ein großes Thema bleibt die Live-Berichterstattung. Der Rennverlauf wird auf Eurosport online zu verfolgen sein, dazu gibt es einen Livestream. Aber: Die inoffizielle Jedermann-WM bleibt weiterhin ein Rennen für jedermann. Ohne Preisgeld. Ohne Lizenzklasse.