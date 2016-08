Hippach – Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze – und die waren gestern nicht zugunsten von Mayrhofen ausgelegt. Völlig verdient drehten die Gäste im mit rund 800 Zuschauern gut besuchten Hippacher Lindenstadion durch einen Doppelpack von Christian Pendl (52., 91.) den 1:2-Rückstand in eine 3:2-Führung. Ehe die Gastgeber alles nach vorne warfen und sich mit dem späten Ausgleich zum 3:3-Endstand belohnten. Mario Gruber wurde in der packenden Nachspielzeit am zweiten Pfosten alleine gelassen – die Nummer 18 der Hippacher ließ Mayr­hofen-Goalie Marco Wimpissinger per Aufsitzer keine Chance und drehte jubelnd ab (93.). Schiri Reinhold Fischer pfiff die Begegnung der Landesliga Ost anschließend gar nicht mehr an.

„Für uns ist es sehr bitter, dass wir mit der letzten Aktion noch das Gegentor bekommen haben“, sprach ein geknickter Gäste-Coach Reinhard Hofer freilich von zwei verlorenen Punkten. Die Mayrhofener Überlegenheit nach der Pause registrierte auch sein Hippacher Pendant Thomas Gufler: „Aber über 90 Minuten geht das Unentschieden in Ordnung.“ Ohnehin standen die Sieger des Zillertal-Derbys nicht auf dem grünen Rasen – sie saßen auf der Tribüne. (dale)