Von Florian Madl

Innsbruck – Die Ausläufer der Olympia-Diskussion erreichten zuletzt auch Tirol. Die Diskussion im Zuge der bescheidenen Rio-Bilanz (eine Bronzemedaille) eröffnete Tirols Sportreferent Josef Geisler, der die Sinnhaftigkeit einer neuen Struktur im Spitzensport bezweifelte: „Was bringen Parallel­strukturen? Und wer sind die neuen Experten? Das Projekt Rio war auch nicht herausragend.“

Das wiederum traf Skiverbandspräsident Peter Schröcksnadel, der dem Förderprojekt Rio vorstand und konterte: „Wo steht denn der Tiroler Sport? Wir nennen uns Sportland, aber Spitzensportler sehe ich derzeit kaum.“ Wo steht es denn wirklich, das Sportland Tirol?

1. Veranstaltungen: Tirol ist in dieser Hinsicht eine Marke: Biathlon-WM, Kletter-WM, Rad-WM. Nordische Ski-WM – neben Klassikern wie den Hahnenkammrennen ermitteln zahlreiche Branchen in Tirol ihre Besten. Einzige Einschränkung: Nicht immer ist der Aufwand – siehe EURO 2008 – von Nachhaltigkeit für die Bevölkerung gekrönt.

2. Infrastruktur: In vielerlei Hinsicht besteht Aufholbedarf, eine 50-m-Halle (Schwimmen) oder Ballsporthallen stehen im Zentralraum Innsbruck schon länger auf der Agenda. Im Gegenzug wurde u. a. mit dem neuen Kletterzentrum Innsbruck ein Zeichen gesetzt, der Wintersport präsentiert sich zwischen Hochfilzen und Vorarlberg ohnehin gut situiert. Einschränkung: die vielfach geforderte permanente Speed-Rennstrecke.

3. Sportbegeisterung: Die ist nirgendwo in Österreich so groß wie in Tirol, bestätigen einem Fachleute aus den Branchen Handel und Gesundheitswesen.

4. Breiten- und Schulsport: „Die jüngsten Initiativen des Landes konzentrierten sich auf diese Bereiche“, meint Sportreferent Josef Geisler. Man dürfe schließlich nicht nur den Profibereich in den Mittelpunkt stellen, sondern müsse auch die Aktivität der Vereine und der Bevölkerung im Auge haben. „Das Engagement der zahlreichen Funktionäre wird vielfach übersehen.“

300.000 Mitglieder in 1800 Vereinen, insgesamt 13.500 Ehrenamtliche, das kann sich sehen lassen. Das findet auch Hansjörg Mader, Präsident des Dachverbands ASVÖ: „Kinder und Jugendliche können großteils kostenlos Sport betreiben, Dachverbände bemühen sich mit Projekten, die Bewegung zu unterstützen – was will man mehr?“ Auch die Initiative „Tägliche Turnstunde“ solle nach dem bald anlaufenden Start im Burgenland demnächst auf Tirol überschwappen.

5. Sportförderung: Ein Thema, über das sich lange diskutieren ließe. Landessportamtsleiter Reinhard Eberl muss das von Berufs wegen, seine Analyse fällt entsprechend kritisch aus: „Leider sind viele Bundesfachverbände nicht in der Lage, gewisse Leistungen zu finanzieren.“ Das bleibe dann am Land hängen, dessen Leistung in diesem Zusammenhang auch zu wenig geschätzt würde: „Im Bundessportförderungsgesetz finden die Länder keine Erwähnung.“ Kurios, denn Sport wird immer noch als Ländersache geführt.

Fehlende Bundesförderung bemängelt Eberl auch beim Thema Olympiazentrum Innsbruck: Die 60 Athleten, von denen viele an der Schwelle vom Nachwuchs- zum Spitzensport stünden, würden in ihren Bemühungen nicht vom Bund, nur vom Land gefördert.

6. Spitzensport: „Einen Star kann man nicht klonen“, mein ASVÖ-Präsident Hansjörg Mader, der diesbezüglich Privataktivitäten hervorhebt. Seine Frage: „Ist es wirklich erstrebenswert, im dopingverseuchten Spitzensport Erfolge zu feiern?“ Die Sportler seien mittlerweile Gladiatoren, nichts anderes.

Ähnlich sieht es sein Union-Kollege Günther Mitterbauer: „Was will der Sport in Tirol? Es muss nicht immer ein Sportler am obersten Limit sein, eine sportbegeisterte Bevölkerung ist sehr viel wert“, beurteilte der Dachverbandspräsident die Situation. Sein ASKÖ-Kollege Klaus Gasteiger war für keine Stellungnahme erreichbar.

Tirols Sportreferent Josef Geisler will diesbezüglich kein Pauschalurteil abgeben, die Olympia-Leistungen der Tiroler in Rio de Janeiro (u. a. Platz 5 durch Sportschützin Olivia Hoffmann und Bernadette Graf

Judo) hätten ihm gefallen. Eine Frage, die man sich seiner Meinung nach durchaus stellen könnte: „Brauchen wir wirklich in allen 150 Sportarten eine Spitze?“ Im Mannschaftssport, etwa beim Bundesliga-Fußball mit Zugpferd FC Wacker, sieht Geisler einen Wettbewerbsnachteil: „Uns fehlt das Potenzial. Vereine wie Rapid und Austria kommen an die Bundestöpfe heran (Verbund Energie, Anm.), hier sind die Kräfte ungleich verteilt.“