Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – „Waaahnsinn“ – selbst am Tag nach dem Ötztaler Radmarathon ist Patrick Hagenaars noch überwältigt. Von sich selbst, seinem fünften Platz. Ein Herzenswunsch sei damit in Erfüllung gegangen, der Traum, unter den Besten das Rennen zu beenden, Realität geworden.

Das Motto des Traditionsrennens „Ich habe einen Traum“ ist in leicht abgewandelter Form die Lebensdevise des 34-Jährigen. Auf seiner Homepage ergänzt durch das Wort „wieder“. Sein Anlauf in Richtung Karriere als nordischer Kombinierer (ÖSV B-Kader) war als 20-Jähriger durch einen Zugunfall jäh gestoppt worden. Ohne linken Arm, der amputiert werden musste, nahm er den Kindheitstraum, als Sportler ganz oben stehen zu wollen, aber acht Jahre später wieder auf. Am Sonntag stand er erleichtert wie selten zuvor in Sölden im Ziel. „Ich hab’ so eine Freud­e. Es lief sensationell gut. Das Ergebnis war einfach eine Wahnsinnsbestätigung für mich“, strahlt der Brixentaler selbst am Montag noch.

Platz fünf beim „Ötztaler“ wertet Hagenaars als bislang größten Erfolg seiner Karrier­e – trotz zahlreicher Topergebnisse wie Platz zwei beim Drei-Länder-Giro oder Rang drei beim Arlberg-Giro heuer: „Es ist das größte Amateur-Rennen im Alpenraum. Da steht kaum etwas drüber.“

Darüber könnten die Paralympics stehen, aber für die Olympischen Spiele der Versehrten, die ab 7. September in Rio beginnen, wurde er nicht nominiert. „Ich mag nichts mehr dazu sagen. Aber vielleicht ist Tokio 2020 ein Thema“, sagt Hagenaars. Festlegen wolle er sich aber nicht, er lebe von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr.

Der Genuss stehe heute im Vordergrund. So saugte er trotz Qualen auch die Eindrücke des „Ötztalers“ auf: „Die Stimmung ist unglaublich. So viele Leute, die anfeuern. Ich habe mir echt die Zeit genommen, den Kopf zu heben und das zu genießen.“ Zwei Rennen stehen noch an, dann wandert das Rad bis Jänner in den Keller. Hagenaars: „Du musst auch loslassen können. Bei mir dreht sich nicht alles ums Radfahren.“