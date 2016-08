Herr Alonso, Sie wurden vor genau einem Jahr, fünf Monaten und sechs Tagen als Cheftrainer in Schwaz präsentiert. Was hat sich in diesen knapp 525 Tagen verändert?

Raúl Alonso: Ich glaube, dass wir sehr viel in die richtige Richtung gebracht haben. Wir haben einen professionelleren Zugang zum Handball eingeführt und die Trainingsumfänge angezogen.

Sie arbeiteten als Assistenztrainer bei THW Kiel. Können Sie ähnlich professionell arbeiten wie in Deutschland?

Alonso: Ein großer Unterschied ist die Auswahl an Spielern. In Deutschland gibt es 840.000 Handballer, in Österreich weniger. Andererseits kann man hier sehr viel entwickeln.

Die Athletik ist für Sie ein wichtiger Punkt.

Alonso: Wir versuchen, die körperlichen Defizite aufzuholen. In Deutschland ist die Athletik schon in jungen Jahren wichtig. Unsere Spieler haben dank Fitnesstrainer Hannes Danler an Gewicht, Beweglichkeit und Geschwindigkeit zugelegt.

Die zweite Saison bei einem Klub ist für einen Spieler bekanntlich die schwierigst­e. Und als Trainer?

Alonso: (denkt nach) Es ist eine andere Situation. Man kennt die Abläufe; man weiß, welche Erwartungshaltung man hat. Die ganze Region ist gespannt, wie sich die Mannschaft entwickelt.

Mit dem Sportwissenschafter Sebastià Salvat Sánchez gibt es einen neuen Mann im Betreuerstab. Heißt das, dass dieses Thema bisher zu kurz kam?

Alonso: Man kann sich überall verbessern. Sebastià hat unter dem derzeitigen Deutschland-Trainer Sigurðsson bei den Füchsen Berlin gearbeitet. Er ist eine Bereicherung.

Sie haben spanische Wurzeln. Wie wichtig ist es für Sie, ein Umfeld zu haben, dem Sie vertrauen?

Alonso: Ich will mit Leuten zusammenarbeiten, die mein­e Idee verfolgen und weiterschmieden. Es ist wichtig, dass eine Vertrauensbasis da ist. Aber ich arbeite auch gerne mit Tirolern, die ich kennen gelernt habe. Wir sind ja nicht beim Fußball, wo sich ein Pep Guardiola einfach mal 15 Spieler zum neuen Verein mitnimmt.

Wird im Training nun mehr Spanisch gesprochen?

Alonso: Wir haben mit Damir Djukic einen Spieler, der auch Spanisch kann. Das wird aber sicherlich nicht die Amts­sprache werden. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen Hinweis, wenn man sich freut oder nicht.

Das heißt geschimpft und gelobt wird auf Spanisch.

Alonso: (lacht) Auch!

Der Handball Weltverband führte fünf neue Regeln ein, die bei Olympia zum Einsatz kamen.

Alonso: Es ist für alle Trainer eine Umstellung. Das Spiel hat sich etwa durch die Regelung 7:6 Spieler ohne Markierung des zusätzlichen Feldspielers verändert. Wenn man diesen numerischen Vorteil gut löst, wird man zu einer gefährlichen Torchance kommen.

Bei Testspielen haben Sie diese Möglichkeit ja schon öfters genützt.

Alonso: Absolut. Aber man überlegt bereits, die Neuerungen zurückzunehmen.

Finden Sie das gut, wenn Regeln laufend über­arbeitet werden?

Alonso: Man kann es auch übertreiben. Es wird überlegt, das Kunstharz, das die Spieler fürs Fangen an den Finger kleben, zu verbieten. Dazu soll ein neuer Ball entwickelt werden.

Handball und Harz, das gehört doch irgendwie zusammen ...

Alonso: Genau. Den Ball will ich erst einmal angreifen. Das würde unsere Sportart stark verändern. Ich bin der Meinung, Evolution ist gut, aber wir dürfen nicht zu komplex werden. Beim 100-Meter-Lauf weiß jeder: Der Erste ist der Schnellste.

Kommen wir zurück nach Schwaz. Der österreichische Cupsieg 2011 ist bereits eine Weile her, der Erfolgshunger steigt. Wie werden Sie dem gerecht?

Alonso: Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben zwei Spieler in den Nationalkader gebracht, wir haben mit einer jüngeren Mannschaft die gleichen Ergebnisse erzielt wie in der Saison zuvor, wir haben die Bundesliga-Mannschaft komplett auf junge Tiroler umgestellt und wir haben viele Schüler neu zum Handball gebracht. Man darf Erfolg bei Handball Tirol nicht nur über den Tabellenplatz definieren.

Sondern?

Alonso: Handball Tirol ist Leistung und noch viel mehr.

Das Gespräch führte Benjamin Kiechl